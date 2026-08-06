Inter mercato: nodi da sciogliere

Il tema dell’Inter mercato è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. Le ultime indiscrezioni parlano di un interesse per Romero, ma la strada sembra in salita a causa di alcuni ostacoli da superare. In particolare, si fa menzione di un possibile nodo legato a Pavard, che potrebbe complicare la trattativa. Nel frattempo, si vocifera che Chivu stia valutando diverse opzioni, tra cui il sogno di Jones e un netto rifiuto per una cospicua offerta per Stankovic. Mastantuono, invece, sembra avvicinarsi alla Fiorentina, mentre la Lazio nutre speranze per Gimenez. L’attesa per la risoluzione di queste situazioni tiene banco tra gli appassionati, desiderosi di conoscere gli sviluppi futuri. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si consiglia una consultazione online per restare aggiornati sugli ultimi aggiornamenti riguardanti l’Inter e le sue mosse di calciomercato.