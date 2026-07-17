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Inter: Oaktree cambia strategia, fine parametri zero

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In queste ore, il tema dell’inter mercato è tra i più ricercati online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultima novità riguarda l’Inter e la decisione di Oaktree di porre fine all’era dei parametri zero. Questo cambiamento segna una svolta importante per la squadra nerazzurra, mettendo fine agli affari stile Thuram e Calha.

La nuova filosofia adottata da Oaktree ha destato grande attenzione e discussioni nel mondo del calcio, con riflessi anche sulle strategie future della società milanese. Questo cambiamento potrebbe portare a una fase di rinnovamento e adattamento a nuove modalità di gestione e mercato.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online per rimanere aggiornati sulle ultime sviluppi e analisi in merito a questa importante svolta per l’Inter.

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