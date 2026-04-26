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Inter oggi: indagine arbitri e comunicazioni ufficiali

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In queste ore il tema dell’Inter è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla dell’inchiesta arbitri e delle dichiarazioni ufficiali rilasciate dal club. Rocca, ecco l’esposto che inguaia Rocchi, è uno degli spunti principali, insieme alla verità di Chinè che smentisce ricostruzioni fantasiose. Marotta, dirigente dell’Inter, ha rotto il silenzio confermando l’estraneità del club alla vicenda. Le ultime notizie aggiornate fino alle 18:20 confermano l’interesse del pubblico per questo argomento. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online.

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