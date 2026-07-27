Inter: trattativa in corso per Stones

Nelle ultime ore, la notizia riguardante l’interesse dell’Inter per Stones è diventata uno dei temi più discussi e cercati online. Secondo quanto trapelato, il club milanese sarebbe vicino a un accordo per l’acquisto del difensore inglese. Stones, reduce da ottime prestazioni, potrebbe essere un rinforzo importante per la retroguardia nerazzurra, che punta a consolidare la propria difesa in vista della prossima stagione. I dettagli dell’offerta e le cifre coinvolte non sono ancora chiari, ma l’entusiasmo dei tifosi è palpabile.

Stones, reduce da una stagione di alto livello, potrebbe rappresentare un acquisto di prestigio per l’Inter, che punta a rinforzare il proprio organico in chiave di competizioni nazionali e internazionali. Le voci di corridoio parlano anche di un interesse della Juventus per il difensore inglese, ma al momento sembra che i contatti più concreti siano con l’Inter. Resta da vedere come evolverà la situazione e se Stones indosserà presto la maglia nerazzurra.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla trattativa tra l’Inter e Stones, è possibile approfondire online, dove la notizia è al centro dell’attenzione e suscita grande curiosità tra gli appassionati di calcio e non solo.