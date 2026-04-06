Intervento innovativo alle Molinette: rimosso tumore al colon in ipnosi

La notizia dell’intervento innovativo alle Molinette è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. Un paziente ad alto rischio è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un tumore al colon, il tutto mentre era sveglio e sotto ipnosi. Questa tecnica, seppur insolita, ha permesso di operare con successo pazienti altrimenti considerati inoperabili.

L’approccio in ipnosi durante interventi chirurgici è un campo in continua evoluzione, offrendo soluzioni innovative per casi complessi. La straordinaria operazione alle Molinette apre a nuove prospettive nel trattamento dei tumori al colon, dimostrando l’importanza della ricerca e dell’innovazione nel settore medico.

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