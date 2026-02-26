Introdacqua, il Maestro Paolo Cavallone incontra la Young Band: la musica del futuro nella tradizione bandistica

Il compositore Paolo Cavallone sarà ospite della Young Band del Complesso Bandistico Città di Introdacqua domenica 1° marzo, alle ore 10.30, presso la sala prove di Viale Tripoli. La formazione giovanile, nata nel novembre 2024 con l’obiettivo di mantenere viva la tradizione musicale del territorio, avrà l’opportunità di esibirsi e dialogare con il Maestro, noto per il suo legame con la realtà bandistica di Introdacqua.

Il Maestro Cavallone si è detto entusiasta all’idea di incontrare i giovani musicisti, lodando il loro impegno e coesione: “Penso che la Young Band garantisca il futuro musicale solido che la grande tradizione musicale d’Introdacqua merita”. Un plauso è stato rivolto anche al Maestro Alessio Di Benedetto per il suo lavoro di crescita con la formazione giovanile, che ha unito formazione tecnica, entusiasmo e spirito di gruppo.

La Young Band è composta da circa 60 elementi e spazia dal repertorio bandistico tradizionale a composizioni moderne e contemporanee, rappresentando un ponte tra passato e futuro. Parallelamente, il Complesso Bandistico Città di Introdacqua continua la propria attività sotto la guida del Maestro Vito Di Benedetto, consolidando il legame tra tradizione e innovazione.

L’incontro con il Maestro Cavallone si preannuncia come un momento di grande stimolo e orgoglio per tutti i musicisti, che conferma la musica come un patrimonio vivo e proiettato verso il futuro per Introdacqua. Paolo Cavallone, noto compositore considerato uno dei maggiori di oggi, ha collaborato con enti, orchestre e solisti di fama internazionale ed è docente di Composizione al Conservatorio di Venezia.

L’appuntamento del 1° marzo si preannuncia dunque come un’occasione importante per la crescita e il confronto dei giovani talenti musicali di Introdacqua, che potranno beneficiare dell’esperienza e del know-how del Maestro Paolo Cavallone.