Invalsi: allarme matematica alle elementari

Oggi, giovedì 16 Luglio 2026, il tema dell’Invalsi è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento evidenzia che quasi il 40% dei bambini delle scuole elementari presenta carenze nelle conoscenze di base in matematica, sollevando un allarme nel settore educativo.
I dati mostrano che se da un lato le scuole superiori stanno facendo progressi nel recupero post Covid-19, i livelli pre-pandemia sembrano ancora lontani. In particolare, alla primaria si registra un’allarme legato alla disciplina matematica, con un numero significativo di studenti che non possiede le competenze fondamentali.
La dispersione scolastica, sebbene in calo al 7,3%, continua a rappresentare una sfida per il sistema educativo. Tuttavia, alcune realtà come Valditara si distinguono per ottenere risultati positivi nella lotta contro l’abbandono scolastico.
La situazione attuale mette in evidenza la necessità di concentrare gli sforzi sull’istruzione primaria, al fine di garantire a tutti i bambini una solida base educativa. Per approfondire ulteriormente su questo tema di rilevanza nazionale, è possibile consultare le fonti online per gli aggiornamenti più recenti.