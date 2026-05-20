“Io non ci casco”: a Villa Santa Maria istituzioni e carabinieri uniti contro i raggiri

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:20 maggio 2026 – 13:34– “Si è tenuto nella giornata di ieri (lunedì ndr) a Villa Santa Maria, nella cornice del teatro comunale di via Roma, l’incontro del percorso informativo, promosso da Bcc Abruzzi e Molise in collaborazione con l’Osservatorio Regionale della Legalità e l’amministrazione comunale di Villa Santa Maria, dal nome: ‘Io non ci casco – inganni online e raggiri quotidiani’. Davanti a una platea attenta e partecipata è stata affrontata la tematica delle truffe, fenomeno che oggi colpisce non solo i patrimoni, ma anche la salute delle persone, in particolar modo nelle fasce più vulnerabili della società. Nel corso dell’incontro sono intervenuti Fabrizio Di Marco, direttore generale di BCC Abruzzi e Molise; Vincenzo Pachioli, presidente di BCC Abruzzi e Molise; Pino Finamore, sindaco di Villa Santa Maria; il capitano Francesco Giovine, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Atessa; il maresciallo Mirko Mucci, comandante della Stazione dei Carabinieri di Villa Santa Maria e Francesco Prospero, consigliere regionale e presidente dell’Osservatorio regionale per la Legalità” informa una nota stampa – si apprende dal portale web ufficiale. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino di Villa Santa Maria, Pino Finamore, ha preso la parola il Presidente di Bcc Abruzzi e Molise Vincenzo Pachioli, “unire le forze di istituzioni e territorio è l’unica via per proteggere i cittadini in modo efficace – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo comune deve essere quello di far crescere e diffondere una vera e propria consapevolezza legata alla sicurezza” ha detto – aggiunge testualmente l’articolo online. In questo contesto sinergico dedicato alla tutela in particolare della terza età, il capitano Giovine e il maresciallo Mucci, hanno rivolto “un forte appello alla prudenza, raccomandando ai partecipanti di fermarsi davanti a qualsiasi sospetto e di contattare subito il Numero di emergenza 112. I militari hanno spiegato che una segnalazione immediata è fondamentale per permettere alle forze dell’ordine di intervenire in tempo reale, intercettare i malintenzionati e, quando possibile, recuperare il denaro o i beni sottratti – aggiunge la nota pubblicata. A confermare la complessità del fenomeno è intervenuto anche il direttore generale della Bcc Abruzzi e Molise, Fabrizio Di Marco, che ha posto l’accento sui raggiri legati ai servizi bancari”. Il direttore ha evidenziato “come queste trappole siano diventate sempre più sofisticate e tecnologiche, viaggiando spesso attraverso SMS, e-mail ingannevoli e telefonate fraudolente che mirano a colpire i risparmi degli anziani – aggiunge la nota pubblicata. I raggiri – ha sottolineato Prospero – non rappresentano soltanto un danno economico, ma colpiscono profondamente la serenità e la fiducia dei cittadini – precisa il comunicato. Ecco perché è indispensabile continuare a investire con decisione sulla sensibilizzazione, portando questi momenti di informazione e supporto direttamente all’interno delle singole comunità locali”. Si è trattato di un momento di confronto “concreto e condiviso, fondamentale per ricordare che la protezione dei soggetti più esposti passa inevitabilmente da un gioco di squadra territoriale e da una rinnovata coscienza della tutela e della legalità. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione che l’Osservatorio Regionale della Legalità sta portando avanti su tutto il territorio abruzzese, attraverso una rete strutturata di collaborazioni con le amministrazioni comunali, le parrocchie, la CNA, gli istituti bancari e assicurativi e, soprattutto, con l’arma dei Carabinieri, presidio fondamentale di sicurezza e legalità”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it