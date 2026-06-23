“Io Non Rischio”: la campagna nazionale di Protezione Civile per la prevenzione degli incendi boschivi

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 23 giugno 2026 – L’estate è il periodo dell’anno in cui aumenta il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, fenomeni che possono minacciare il patrimonio ambientale, le abitazioni e la sicurezza delle persone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo il Comune di Chieti invita cittadini e visitatori a informarsi e ad adottare comportamenti corretti aderendo ai principi della campagna nazionale “Io Non Rischio”, promossa dal Dipartimento della Protezione Civile per diffondere la cultura della prevenzione e delle buone pratiche di protezione civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La campagna punta a rendere ogni cittadino parte attiva nella tutela del territorio e nella gestione consapevole dei rischi – precisa la nota online. La maggior parte degli incendi boschivi è infatti causata da comportamenti imprudenti o negligenti – aggiunge la nota pubblicata. Bastano piccoli gesti per contribuire alla prevenzione: non gettare mozziconi di sigaretta, non accendere fuochi al di fuori delle aree consentite, non abbandonare rifiuti nelle aree verdi e segnalare immediatamente eventuali focolai o colonne di fumo ai numeri di emergenza 115 o 112. In caso di incendio è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità, non intralciare le operazioni di soccorso e cercare tempestivamente una via di fuga sicura – si legge sul sito web ufficiale. La prevenzione resta il primo e più efficace strumento di protezione per persone, ambiente e territorio – recita il testo pubblicato online. Il Ministero dell’Interno e il sistema nazionale di Protezione Civile hanno avviato la campagna antincendio boschivo 2025, rafforzando le attività di monitoraggio, prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La sicurezza del territorio è una responsabilità condivisa: informarsi oggi significa proteggere sé stessi, gli altri e l’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel link la campagna nazionale, clicca e conosci temi e info: Sito nazionale campagna “Io non rischio” In allegato e nel link che segue i quaderni della prevenzione – si apprende dalla nota stampa. Clicca per leggerlo: Clicca per leggere i quaderni della prevenzione

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it