“Io Studio”: pubblicati dai Comuni gli avvisi per le borse di studio agli studenti delle scuole superiori

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Riparte “Io Studio”, il programma del ministero dell’Istruzione e delle Regioni che prevede l’erogazione di borse di studio agli studenti delle scuole medie superiori.In questi giorni, fa sapere l’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, “i comuni stanno pubblicando gli avvisi per permettere alle famiglie di aderire all’iniziativa in modo da ottenere il contributo economico – recita il testo pubblicato online. I Comuni hanno tempo fino al 31 marzo – recita il testo pubblicato online. Quest’anno – prosegue l’assessore – all’Abruzzo sono stati assegnati oltre 700 mila euro, quota erogata dal Ministero in base alla popolazione scolastica e al tasso di povertà registrato dai rilevamenti statistici – precisa la nota online. Secondo quanto stabilito dagli uffici regionali – conclude Santangelo – entro la fine di aprile i comuni dovranno comunicare alla Regione Abruzzo gli aventi diritto alla misura in base ai requisiti indicati nell’avviso – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione avvierà il confronto con il ministero dell’Istruzione al termine del quale disporrà il pagamento delle borse di studio”.Per beneficiare del contributo è necessario che lo studente sia residente in Abruzzo, frequenti nell’attuale anno scolastico una scuola secondaria di secondo grado sul territorio nazionale, faccia parte di un nucleo familiare che ha un Isee fino a 10 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Successivamente i comuni avranno il compito di caricare sulla piattaforma della Regione tutti i dati dei beneficiari in base alle risultanze dell’avviso

