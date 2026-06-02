Ios 18: nuove funzionalità in arrivo

Nelle ultime ore, ios 18 è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si parla di Apple pronta a lanciare una nuova funzionalità che permetterà di dividere i conti scattando una foto dello scontrino. Questa novità promette di semplificare la gestione delle spese quotidiane per gli utenti.

Parallelamente, IBM registra un aumento delle azioni a seguito della diffusione di un vecchio video in cui Trump esprime apprezzamento per l’azienda. Allo stesso tempo, il titolo azionario di Apple (AAPL) scende nonostante il progetto di presentare una nuova caratteristica per dividere le spese con iPhone.

Questa tendenza conferma l’interesse del pubblico per le novità nel settore tecnologico e l’attenzione costante verso le mosse delle grandi aziende come Apple e IBM. Per rimanere aggiornati su questo e altri sviluppi, è possibile approfondire online e consultare fonti affidabili per ulteriori dettagli.