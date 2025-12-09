iOS 26.2 rivoluziona iPhone: tutte le novità

L’aggiornamento iOS 26.2 è in arrivo per tutti gli iPhone compatibili e rappresenta uno dei rilasci intermedi più ricchi degli ultimi mesi. Dopo la distribuzione della seconda release candidate a sviluppatori e beta tester, il debutto pubblico è atteso entro metà dicembre, in parallelo con gli update per iPad, Mac, Apple Watch e Apple TV.

Quando arriva iOS 26.2 e per quali dispositivi

Apple ha rilasciato una nuova versione candidata di iOS 26.2, segno che il sistema è ormai nella fase finale di test prima del rollout per tutti gli utenti. L’aggiornamento sarà scaricabile tramite OTA nelle impostazioni di sistema sugli iPhone compatibili con iOS 26, a partire dalle serie più recenti.

Come di consueto, il pacchetto includerà anche correzioni di bug e interventi sulla sicurezza, oltre alle novità visibili per l’utente.

Nuova grafica con lo slider “Liquid Glass”

Tra le funzioni più evidenti spicca il nuovo slider “Liquid Glass” per la schermata di blocco. Dalle impostazioni dell’aspetto si potrà regolare la trasparenza dell’orologio rispetto allo sfondo, ottenendo effetti più eleganti o più leggibili in base al wallpaper scelto. La stessa logica di transizioni e sfocature viene estesa a varie parti dell’interfaccia, con animazioni più fluide nei menu e nelle app di sistema.

AirPods Live Translation, la traduzione in tempo reale

Con iOS 26.2 debutta (o viene finalmente sbloccata in Europa) la funzione AirPods Live Translation, che permette di ascoltare in cuffia la traduzione in tempo quasi reale di una conversazione in lingua straniera.

La funzione è pensata per AirPods Pro e AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, abbinati a un iPhone recente con Apple Intelligence attiva. L’intero processo di traduzione viene gestito direttamente sullo smartphone, con la possibilità di scaricare i pacchetti lingua per l’uso anche offline, utile in viaggio.

Mentre si ascolta la traduzione negli auricolari, sull’iPhone l’app Traduci mostra il testo della conversazione nelle due lingue, così da seguire visivamente il dialogo o far leggere all’interlocutore la risposta tradotta.

Le altre novità principali su iPhone

Oltre a Liquid Glass e alla traduzione live sugli AirPods, iOS 26.2 porta una serie di ritocchi mirati all’esperienza d’uso quotidiana:

App Promemoria : arrivano nuovi avvisi basati sulla scadenza dei compiti , con una gestione più flessibile delle notifiche e delle liste.

: arrivano nuovi avvisi basati sulla , con una gestione più flessibile delle notifiche e delle liste. App Misura e grafica di sistema : l’interfaccia viene aggiornata con effetti coerenti con il nuovo linguaggio visuale introdotto da iOS 26, rendendo più uniforme l’esperienza tra lock screen, app e menù.

: l’interfaccia viene aggiornata con effetti coerenti con il nuovo linguaggio visuale introdotto da iOS 26, rendendo più uniforme l’esperienza tra lock screen, app e menù. App Giochi e servizi collegati ricevono piccoli miglioramenti di stabilità e nuove opzioni di gestione delle sessioni.

e servizi collegati ricevono piccoli miglioramenti di stabilità e nuove opzioni di gestione delle sessioni. Salute e benessere : viene affinato il calcolo di alcuni indicatori, come il punteggio del sonno, per fornire dati più precisi nelle statistiche giornaliere.

: viene affinato il calcolo di alcuni indicatori, come il punteggio del sonno, per fornire dati più precisi nelle statistiche giornaliere. Sicurezza personale: Apple interviene sulle safety alert, con notifiche più chiare e controlli granulari sulle funzioni di emergenza e condivisione posizione.

CarPlay, due nuove funzioni in arrivo

Per chi utilizza l’iPhone in auto, iOS 26.2 introduce nuove funzioni per CarPlay. L’aggiornamento punta soprattutto a rendere più intuitiva la gestione delle comunicazioni e dei contenuti:

una migliore integrazione dei messaggi e delle app di comunicazione sulla plancia digitale, con notifiche meno invasive e controlli vocali ottimizzati;

e delle app di comunicazione sulla plancia digitale, con notifiche meno invasive e controlli vocali ottimizzati; nuove opzioni per la personalizzazione delle schermate CarPlay, con icone e layout ripensati per essere leggibili a colpo d’occhio mentre si guida.

Si tratta di aggiornamenti che non stravolgono il sistema, ma lo rendono più maturo e allineato al nuovo stile visuale di iOS 26.

iPadOS 26.2, macOS 26.2 Tahoe, watchOS e tvOS

Il mese di dicembre non porta novità solo su iPhone. In parallelo ad iOS 26.2 sono attesi anche gli aggiornamenti per gli altri sistemi del gruppo Apple:

iPadOS 26.2 : ripristina e affina alcune funzioni di gestione a finestre su iPad, come il drag and drop per organizzare Split View e Slide Over, semplificando il multitasking.

: ripristina e affina alcune funzioni di gestione a finestre su iPad, come il per organizzare Split View e Slide Over, semplificando il multitasking. macOS 26.2 Tahoe : introduce l’effetto Edge Light , una sorta di “ring light virtuale” che sfrutta il Neural Engine per illuminare il volto durante le videochiamate, migliorando la resa anche in condizioni di luce difficile. L’aggiornamento porta anche ottimizzazioni di consumo e piccoli ritocchi grafici all’interfaccia.

: introduce l’effetto , una sorta di “ring light virtuale” che sfrutta il Neural Engine per illuminare il volto durante le videochiamate, migliorando la resa anche in condizioni di luce difficile. L’aggiornamento porta anche ottimizzazioni di consumo e piccoli ritocchi grafici all’interfaccia. watchOS 26.2 : punta soprattutto a migliorare la stabilità delle funzioni fitness e alcune complicazioni dei quadranti, con aggiornamenti minori ma diffusi.

: punta soprattutto a migliorare la stabilità delle funzioni fitness e alcune complicazioni dei quadranti, con aggiornamenti minori ma diffusi. tvOS 26.2 (e audioOS 26.2): mantiene invariata la lista dei dispositivi compatibili, concentrandosi su perfezionamenti di prestazioni, fluidità dell’interfaccia e integrazione con HomePod e servizi streaming.

Insieme, questi update confermano la strategia di Apple: pochi stravolgimenti hardware, ma un ecosistema software in evoluzione continua, che sfrutta Apple Intelligence e le nuove funzioni di traduzione, personalizzazione grafica e produttività per dare più valore ai dispositivi già in commercio.

Per gli utenti, il consiglio è di verificare la disponibilità di iOS 26.2 e degli altri aggiornamenti nel corso di dicembre, effettuando il download solo dopo un backup completo del dispositivo, così da poter sfruttare le novità in sicurezza.