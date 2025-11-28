iPhone 17 Black Friday: sconti shock Apple

Lo scenario del Black Friday 2025 è chiaro: l’oggetto del desiderio si chiama iPhone 17, e le offerte più aggressive ruotano proprio intorno agli ultimi top di gamma, affiancati da forti ribassi su iPhone 16, modelli precedenti e iPhone SEper chi cerca il miglior rapporto qualità/prezzo. In Italia le promozioni arrivano sia dai grandi retailer fisici e online, sia dai siti specializzati in comparazione prezzi e ricondizionati.

iPhone 17 e 17 Pro: il centro del Black Friday

Per il Black Friday 2025 i riflettori sono puntati su iPhone 17 e iPhone 17 Pro, considerati tra i prodotti più ricercati di tutta la settimana di sconti. Alcuni portali italiani dedicati agli sconti Apple indicano espressamente questi modelli come protagonisti della campagna Black Friday, affiancati dalle serie 16 e 15.

Tra le tendenze emerse:

sconti diretti sul prezzo di listino , con ribassi che – a seconda del rivenditore – possono andare da qualche decina di euro fino a oltre un centinaio sui tagli di memoria più capienti;

promozioni “a codice” (coupon Black Friday applicati al carrello) che permettono ulteriori riduzioni su iPhone 17 , 17 Pro e 17 Pro Max ;

bundle e offerte legate agli operatori, soprattutto all’estero, dove alcuni piani includono iPhone 17 Pro insieme ad altri dispositivi Apple con rateizzazione e crediti in bolletta.

In pratica, se l’obiettivo è portarsi a casa l’ultimo modello, il Black Friday diventa uno dei pochi momenti dell’anno in cui il prezzo del 17 scende in modo visibile rispetto al listino standard.

iPhone 16, 16 Plus e 16e: top di gamma “scontati”

Subito sotto la serie 17, il Black Friday 2025 spinge forte anche su iPhone 16 e 16 Plus:

sui comparatori italiani si trovano iPhone 16 128 GB con prezzi di partenza sensibilmente più bassi rispetto al lancio, con ulteriori tagli Black Friday pubblicizzati come “prezzi mai visti”;

gli Apple Premium Partner propongono campagne dedicate (anche a tempo) con sconto diretto e possibilità di rate a tasso zero su 16 e 16 Plus, con differenze di decine di euro rispetto al prezzo ufficiale.

Da tenere d’occhio anche iPhone 16e, modello più accessibile con hardware aggiornato: alcune catene applicano uno sconto dedicato per tutto il periodo promozionale, rendendolo particolarmente interessante per chi vuole un iPhone moderno senza salire ai listini di 16 Pro o 17.

Serie precedenti: iPhone 15, 14, 13 e 12

Se il budget è più contenuto, le occasioni migliori spesso si trovano un gradino sotto l’ultima generazione:

i siti specializzati evidenziano Black Friday deal su iPhone 15 , 14 , 13 e 12 , con ribassi progressivi mano a mano che si scende di generazione;

nella fascia “qualità/prezzo”, le serie 13 e 12 restano tra le più consigliate: hardware ancora attuale, supporto software lungo e sconti che in alcuni casi superano il 20–25% rispetto ai prezzi medi di inizio anno, soprattutto nel mondo dei ricondizionati garantiti.

Per chi non ha bisogno dell’ultimissima novità, queste famiglie coprono praticamente tutti gli scenari d’uso: foto, social, lavoro, gaming leggero e utilizzo quotidiano.

iPhone SE e modelli “economici”: dove si risparmia davvero

Sul fronte iPhone SE, il Black Friday 2025 è l’occasione per strappare prezzi particolarmente aggressivi:

gli store di comparazione riportano iPhone SE (2022) a partire da cifre attorno ai 350 euro per il nuovo, con sconti esplicitamente legati al periodo del Black Friday;

le piattaforme di ricondizionati, invece, abbassano ulteriormente l’asticella: l’SE 2022 viene proposto con ribassi “fino a circa 20–25 euro” rispetto ai listini abituali, e un prezzo di ingresso sensibilmente più basso rispetto al nuovo, mantenendo garanzia e controlli hardware.

Per chi cerca uno smartphone compatto e non ha esigenze estreme di fotocamera o batteria, l’SE rimane una delle porte d’ingresso più convenienti all’ecosistema Apple, soprattutto se abbinato agli sconti di fine novembre.

Dove trovare le migliori offerte: retail, comparatori e ricondizionati

Per orientarsi tra le offerte su iPhone 17, 16, 15 e SE è utile ragionare per “canali”:

Grandi catene e Apple Premium Partner propongono listini chiari, prodotti italiani e promozioni Black Friday su tutta la gamma Apple: sconti diretti su iPhone, piani di finanziamento in 10–20 rate a interessi zero, iniziative “solo fino al” con date limite tra 30 novembre e primi giorni di dicembre; Marketplace e Amazon spesso l’unico posto dove compaiono offerte Apple ufficiali e non, con sconti su iPhone, iPad, Apple Watch e AirPods, e un mix di venditori: importante verificare sempre che siano affidabili e che il prodotto sia coperto da garanzia regolare; Comparatori di prezzo aggregano le proposte di decine di shop e permettono di vedere, modello per modello, dove iPhone 17, 16 o SE costano meno in quel momento. Alcuni portali segnalano esplicitamente le offerte “Black Friday 2025” per Apple. Ricondizionati certificati sono spesso il modo più efficace per abbassare il budget: ribassi dedicati al Black Friday su iPhone 17 Pro, 16 Pro, 15, 14 e SE 2022, con sconti percentuali dichiarati e garanzie fino a 24 mesi.

Come scegliere l’iPhone giusto durante il Black Friday

Per sfruttare davvero il Black Friday senza farsi prendere dalla fretta, può aiutare una piccola strategia:

decidere in anticipo fascia di prezzo e modello-target : se il budget è alto, puntare su iPhone 17 / 17 Pro e monitorare gli sconti più forti; se si cerca equilibrio tra prezzo e novità, valutare iPhone 16 / 16 Plus / 16e ; se si vuole risparmiare, guardare a 15–14–13 o a SE 2022 ;

controllare sempre memoria e colore : le offerte migliori spesso riguardano un taglio di storage o una variante cromatica specifica;

verificare garanzia, reso e provenienza : soprattutto fuori dai canali ufficiali è importante verificare garanzia europea, politiche di reso e reputazione dello shop;

confrontare prezzi “reali” e non solo percentuali: uno sconto del 10% su un 17 Pro può valere molto più di un 25% su un modello molto più vecchio.

In sintesi, il Black Friday 2025 è uno dei momenti migliori per cambiare iPhone: chi vuole l’ultimo iPhone 17 può contare su ribassi non comuni nel resto dell’anno, mentre chi punta al risparmio trova margini enormi su serie precedenti e iPhone SE. La vera differenza, più che nell’offerta “miracolosa”, la fa la capacità di confrontare, scegliere il modello giusto per le proprie esigenze e cogliere il momento in cui il prezzo scende davvero nel punto più interessante.