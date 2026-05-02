Iphone 18 pro max: la rivoluzione tecnologica

Il tema dell’Iphone 18 Pro Max è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento mostra un’anticipazione sulle strategie di pricing di Apple, che potrebbero riservare delle sorprese agli appassionati di tecnologia.

Le voci di corridoio parlano di novità legate al display e alla tecnologia impiegata, sollevando interrogativi sulla direzione che il colosso di Cupertino intende prendere. In particolare, emerge l’importanza della gestione dei costi dei componenti, come la RAM, che potrebbe rappresentare una sfida per il nuovo responsabile John Ternus.

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