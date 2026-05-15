Iphone: anteprime su prezzo e caratteristiche del nuovo modello

In queste ore, il tema iphone è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento riguardante il prezzo del nuovo iPhone 18 prospetta novità interessanti per gli acquirenti, con alcune caratteristiche che potrebbero spingere alla decisione di un upgrade. Nonostante la crisi legata alle RAM, sembra che il nuovo iPhone 18 Pro possa presentare un prezzo iniziale ‘aggressivo’. Questi dettagli stanno generando grande interesse e dibattito tra gli appassionati di tecnologia e gli utenti Apple.

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