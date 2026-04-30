Iran e Italia: Mondiali di calcio, possibile svolta

La notizia è molto cercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca: l’Iran e l’Italia potrebbero vivere una svolta nei rispettivi destini mondiali nel calcio. Mentre l’Italia sembra ripescata per la competizione, l’Iran è stata esclusa dal Congresso Fifa a Vancouver, con il presidente respinto in Canada. Questi eventi potrebbero portare a cambiamenti significativi nell’ambito calcistico internazionale. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di approfondire online.