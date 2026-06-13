Iran: tensioni e possibili accordi

Le notizie riguardanti l’Iran sono al centro dell’attenzione in queste ore, con un’ampia copertura sui motori di ricerca. Si parla di possibili sviluppi nelle tensioni tra Iran e Usa, con voci che indicano un accordo imminente.
Secondo quanto riportato, potrebbe essere firmato un memorandum tra Teheran e Washington a breve, con la prospettiva di una soluzione diplomatica alla situazione di conflitto. Nel frattempo, si attendono notizie anche riguardo ai funerali di Khamenei, previsti a Teheran il 4 luglio e la sepoltura a Mashad il 9 dello stesso mese.
La regione del Medio Oriente resta al centro dell’attenzione, con il Pakistan che annuncia la finalizzazione dell’accordo tra Iran e Usa entro 24 ore, con una firma che avverrà in forma digitale.
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