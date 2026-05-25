Iraola: Napoli alla ricerca del successore di Conte

In queste ore, il tema di iraola domina le ricerche online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. Napoli si trova di fronte alla delicata scelta del successore di Conte. Nomi come Mancini, Italiano e Grosso sono sul tavolo, ma il sogno potrebbe essere rappresentato da Allegri. Si fa sempre più insistente la tentazione legata a Iraola, mentre De Laurentiis deve prendere una decisione cruciale per il futuro del club.

L’ultimo aggiornamento feed risale a pochi minuti fa, confermando l’attualità e l’interesse intorno a questa vicenda. Le voci si susseguono, con Sabatini che parla di contatti con Allegri, alimentando ulteriormente le speculazioni sul prossimo allenatore del Napoli.

La situazione è in evoluzione e i tifosi sono in attesa di sviluppi. Per rimanere informati su tutte le novità riguardanti questa vicenda, è possibile approfondire online, dove si trovano ulteriori dettagli e analisi sulla situazione attuale del club partenopeo.