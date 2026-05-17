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Isabella Rossellini: eleganza e stile a Cannes e Locarno

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Isabella Rossellini, icona di classe e talento, è al centro dell’attenzione in queste ore, con la sua presenza magica a Cannes e il prestigioso riconoscimento ricevuto a Locarno. A 73 anni, l’attrice e modella italiana incanta il pubblico con il suo kimono che trasuda ispirazione e raffinatezza, dimostrando ancora una volta di essere una fonte inesauribile di stile e fascino.

Il premio Excellence Award conferitole a Locarno sottolinea il suo eccezionale contributo al mondo del cinema, riconoscendo la sua carriera straordinaria e la sua capacità di incantare e emozionare il pubblico con ogni interpretazione.

La notizia della premiazione di Isabella Rossellini è al top dei trend online, suscitando grande interesse e ammirazione. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per aggiornamenti in tempo reale su questa straordinaria figura dell’arte e dello spettacolo.

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