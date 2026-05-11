Isernia, presentata la campagna nazionale “Avremo cura di te” per contrastare la non autosufficienza e valorizzare il Servizio Sanitario Nazionale

Il Sindacato Pensionati Italiani (SPI) CGIL Abruzzo Molise ha presentato mercoledì 13 maggio 2026 a Isernia la campagna nazionale “Avremo cura di te”, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della non autosufficienza e del diritto alla cura.

L’iniziativa si propone di diffondere informazioni sul tema della non autosufficienza, che riguarda sempre più persone anziane e necessita di risposte urgenti da parte delle istituzioni e del sistema sanitario.

A tal proposito, la segretaria regionale dello SPI Abruzzo Molise ha sottolineato che nonostante l’approvazione di una legge nazionale dedicata alla non autosufficienza nel 2022, molto resta ancora da fare: la legge deve essere finanziata e resa operativa, mentre la rete dei servizi territoriali va potenziata e organizzata.

La non autosufficienza, secondo il Sindacato, non riguarda solo la salute, ma è una questione di dignità, diritti e giustizia sociale. Per questo si chiedono risposte che integrino servizi sanitari e sociali, e si propone una legge di iniziativa popolare per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale.

La campagna “Io firmo per il diritto alla salute” sarà promossa con lo slogan sopra citato e vedrà la partecipazione di autorevoli esperti del settore, tra cui il Sindaco di Isernia Piero Castrataro. Le conclusioni dell’iniziativa saranno affidate a Stefano Cecconi, Segretario nazionale dello SPI CGIL.

L’obiettivo principale della campagna è quindi sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul tema della non autosufficienza e del diritto alla cura, affrontando la questione in modo completo ed efficace.