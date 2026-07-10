Isola del Gran Sasso e Tossicia pronte ad accogliere la mostra “Radici – Ligabue/Scipione/Zavattini” per la candidatura Unesco

Gentili colleghi, domani sabato 11 luglio, si terrà una doppia inaugurazione di una mostra di grande rilievo dal titolo “Radici – Ligabue/Scipione/Zavattini”. L’evento, ideato da Silvia Pegoraro e curato insieme a Marzio Dall’Acqua, massimo esperto di Antonio Ligabue, avrà luogo contemporaneamente a Isola del Gran Sasso – Museo Stauròs – e a Tossicia – Museo delle Genti del Gran Sasso, a partire da domenica 12 luglio fino a domenica 20 settembre.

La mostra, frutto di un’iniziativa di promozione culturale del Gal Gran Sasso Laga nell’area Gran Sasso Laga della provincia di Teramo, si inserisce nella candidatura del Gran Sasso a Patrimonio Unesco. Il presidente del Gal Gran Sasso Laga, Carlo Matone, ha avviato un progetto di valorizzazione del territorio attraverso la cultura in collaborazione con le istituzioni del territorio teramano.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata all’associazione culturale ArteLive di Teramo, con la consulenza di Anita Molinari per Ligabue Art Projects. La preview per la stampa è prevista sabato 11 luglio alle 18 a Isola del Gran Sasso – Museo Stauròs – e alle 19 a Tossicia – Museo delle Genti del Gran Sasso.

Si tratta di un’iniziativa di grande importanza per la valorizzazione del territorio e dell’arte, che coinvolge nomi di spicco nel panorama culturale italiano. Nell’ambito della candidatura del Gran Sasso a Patrimonio Unesco, questa mostra assume un significato particolare e si pone come un momento di valorizzazione e promozione del territorio e della sua storia artistica.

L’appuntamento è dunque per domani, con la possibilità di partecipare alla preview per la stampa e scoprire in anteprima questa interessante esposizione che unisce i nomi di Ligabue, Scipione e Zavattini in un’unica iniziativa culturale di grande rilievo.