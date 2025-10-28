Isolamento, design e sostenibilità: le nuove frontiere nel mondo delle finestre con la proposta DAKO

Le finestre rappresentano da sempre una parte fondamentale dell’architettura di una casa, anche se per molti anni il loro ruolo è stato essenzialmente quello di segnare un confine tra interno ed esterno.

Nell’architettura contemporanea, però, questi infissi hanno assunto un significato completamente nuovo. Non si tratta più solamente di una barriera, ma sono veri e propri elementi di design in grado di contribuire a definire lo stile di un edificio.

Inoltre, grazie all’innovazione tecnologica, all’utilizzo di materiali nuovi e a tutti i servizi di domotica, le finestre giocano un ruolo sempre più importante nel fornire prestazioni elevate in termini di sicurezza, isolamento e comfort abitativo.

Per comprendere al meglio come è avvenuto questo cambiamento e come si stanno evolvendo le nuove frontiere dell’architettura moderna, abbiamo chiesto a DAKO, azienda leader nella produzione di infissi, serramenti e finestre, di raccontarci tutto quello che c’è da sapere sulle prestazioni delle finestre moderne e su come il loro design sia in grado di impattare su tutto il contesto abitativo.

Qual è il ruolo delle finestre nella riqualificazione degli edifici e quali sono gli incentivi a cui accedere?

Al giorno d’oggi, quando parliamo di riqualificazione di un edificio non si intende solamente il design o l’architettonica, come cambiare finestre di un colore rispetto ad un altro o ridipingere una facciata, ma è un vero e proprio processo strategico che va a migliorare tutti gli aspetti di un immobile, dalla sua estetica alle prestazioni.

In questo campo, le finestre rappresentano sicuramente il primo passo verso un miglioramento complessivo del comfort abitativo. Questi infissi sono, di fatto, i punti di accesso più grandi verso un ambiente esterno per cui, sostituire vecchie finestre con modelli ad alte prestazioni consente di migliorare diversi aspetti dell’efficienza di una casa.

Anzitutto, infissi moderni realizzati con materiali isolanti permettono di evitare la dispersione termica, andando a migliorare l’efficienza energetica di tutto l’edificio, abbassando i consumi e aumentando il comfort abitativo.

Inoltre, realizzare strutture diverse, come grandi vetrate che danno soluzione di continuità con l’ambiente esterno permettono di massimizzare l’ingresso di luce e di creare un impatto visivo molto più naturale, sia a livello di design, che a livello di benessere personale.

Oggi è possibile scegliere tra tantissimi prodotti diversi, come telai isolanti, vetri a basso emissivo, materiali estremamente resistenti alla pressione meccanica e, oltre a ciò, è anche possibile recuperare una parte dell’investimento grazie agli incentivi messi a disposizione per questi interventi, come l’ecobonus o il bonus casa.

Che funzione hanno le finestre rispetto a isolamento termico, acustico e la sicurezza di un edificio?

In una parola? Fondamentale! Le finestre giocano un ruolo chiave su questi tre aspetti, e su come questi aspetti incidono sul benessere e sul comfort abitativo di una casa.

Pensiamo alla dispersione termica e all’ingresso di spifferi permessi dalla realizzazione di infissi materiali poco isolanti o di vecchia data. Quando l’aria calda esce verso l’esterno o l’aria fredda entra all’interno gli spazi abitativi la conseguenza più immediata di tutto ciò è un abbassamento della temperatura.

Questo significa ritrovarsi a sentir freddo, o caldo in estate, non essere a nostro agio, dover ricorrere molto spesso all’accensione dei dispositivi di climatizzazione e ad avere costi rilevanti in bolletta, che è un aspetto, comunque, da non sottovalutare mai.

Grazie agli infissi moderni è possibile abbattere totalmente la dispersione di calore, il che significa poter avere all’interno dei nostri spazi abitativi sempre e comunque la temperatura desiderata, in maniera molto più semplice e senza dover spendere in energia elettrica o in altri mezzi per la climatizzazione.

Per quanto riguarda invece il fronte acustico, le nuove tecnologie permettono di attenuare in maniera significativa i rumori che provengono dall’esterno, attenuandosi e riducendoli in modo da creare un vero e proprio spazio sicuro di relax e comfort.

Infine, serratura avanzate, vetri antieffrazione, sistemi di chiusura all’avanguardia e anche telai realizzati con materiali resistenti aumentano il grado di sicurezza delle nostre abitazioni, trasformando le finestre in veri e propri elementi di protezione.

Quali sono i materiali migliori per realizzare finestre “perfette”?

La domanda è complessa perché la risposta dipende sostanzialmente da quali sono le esigenze di ognuno. Dobbiamo tener presente che la scelta del materiale influenza direttamente l’estetica, le prestazioni e la durata degli infissi, motivo per cui non c’è un materiale che spicca sugli altri e da parte nostra è necessario capire quali sono le esigenze dei clienti, in modo da soddisfare al meglio le loro richieste.

Si tratta di un compito difficile? Difficile no, ma si tratta di un compito relativamente complesso perché deve tenere conto di diversi aspetti, come abbiamo detto prima. Nel momento in cui si conoscono perfettamente le caratteristiche di ogni materiale, le loro performance, i punti di forza i punti deboli, è possibile intercettare perfettamente le richieste dei clienti ed offrire il prodotto migliore.

Quindi ogni materiale presenta caratteristiche distintive?

Certo. Ad esempio, se la richiesta è la realizzazione di finestre a grandi vetrate, allora l’alluminio è senza dubbio il materiale migliore, perché presenta profili sottili, che non rubano spazio alla luce, ed è molto resistente alla pressione meccanica, che permette di realizzare infissi di grandi dimensioni senza bisogno di inserire perni intermedi per sostenere il peso.

Ovviamente, bisogna sempre tener conto che l’alluminio non è un materiale molto isolante, motivo per cui si deve consigliare sempre di utilizzare la tecnologia del taglio termico, ovvero l’inserimento all’interno del telaio di materiali isolanti che ne aumentano la capacità di evitare la dispersione di calore.

Il legno, d’altro canto, è sicuramente il materiale più apprezzato a livello estetico, in grado di donare un’eleganza naturale agli ambienti, sia interni che esterni, armonizzandosi in maniera eccellente. Oltre a ciò, si tratta anche di un ottimo isolante ma richiede molta manutenzione, a differenza dell’alluminio o del PVC, che hanno una vita media estremamente elevata senza bisogno di interventi enormi.

Sicuramente una delle scelte migliori potrebbe essere quella di combinare i due mondi, attraverso prodotti ibridi, come finestra in legno-alluminio, dal design estremamente caldo e naturale ma con la resistenza meccanica e la bassa manutenzione dell’alluminio.

L’efficienza energetica rimane sicuramente un punto cardine per tanti motivi, sia per quelli che abbiamo già visto, ovvero risparmio energetico, diminuzione dei costi in bolletta, accesso agli incentivi messi a disposizione dallo stato e isolamento ma, tutto ciò incide anche sul nostro ambiente.

L’accensione dei dispositivi di climatizzazione porta all’emissione di gas nocivi e di altre sostanze che non sono proprio benefiche sia per la qualità dell’aria, sia per tutto il discorso legato al riscaldamento globale. Investire in un prodotto in grado di isolare termicamente un immobile porta un doppio vantaggio, ovvero ridurre la dispersione di calore e ridurre l’emissione di gas climalteranti.

Tutto questo come si integra nel design di un edificio?

Le finestre moderne sono progettate per integrarsi perfettamente con l’architettonica dell’edificio, valorizzandone anche i tratti distintivi e donando una vera e propria identità stilistica.

Materiali, finiture, una vasta gamma di colori tra cui scegliere, compresi gli infissi ibridi di cui parlavamo prima, ovvero l’alluminio rivestito in legno, oppure il polivinilcloruro rivestito con pellicole che riproducono perfettamente tutti gli effetti del legno trasformano una finestra in un vero e proprio elemento stilistico in grado di dialogare con l’architettura della casa, sia interna che esterna, rendendola molto più accogliente e armoniosa.

Insomma, l’architettura moderna ha trasformato le finestre da elemento strutturale ad una vera e propria fusione tra design, tecnologia e sostenibilità, grazie alla possibilità di optare per materiali nuovi che offrono prestazioni isolanti ed estremamente valide, riducendo l’impatto ambientale e quello energetico di ogni singolo edificio, contribuendo a migliorare il comfort abitativo, la sicurezza e integrandosi perfettamente a livello estetico, grazie all’attenzione ai dettagli estetici e di design.