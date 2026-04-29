Istat: replica alle critiche e conferma autonomia

Nelle ultime ore, il tema dell’Istat è diventato molto ricercato online, posizionandosi ai vertici delle tendenze sui motori di ricerca. L’istituto statistico ha replicato alle critiche ricevute, ribadendo la propria indipendenza e autonomia nella gestione dei dati. In particolare, ha sottolineato di seguire le regole dell’Unione Europea nel coordinamento delle informazioni, rispondendo alle accuse di non aver seguito correttamente il deficit al 2,99%.

Un altro punto di discussione è stato il rapporto dell’Istat riguardante la spesa per il Superbonus nel 2025, che ha evidenziato un impatto significativo di 8,4 miliardi di euro. Inoltre, si è parlato di come il cambiamento degli scenari nel Medio Oriente abbia influenzato le proiezioni di base dell’Istituto.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online. Resta aggiornato sulle ultime novità riguardanti l’Istat e le sue attività.