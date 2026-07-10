Italia batte Belgio e accede alle Finals VNL femminile

In queste ultime ore, il tema principale in tendenza online riguarda la vittoria dell’Italia nel torneo di Nations League femminile, con la squadra azzurra che ha superato il Belgio con un netto 3-0. Grazie a questa vittoria, l’Italia ottiene l’ottavo successo consecutivo e si qualifica per le Finals del torneo. In particolare, l’atleta Antropova si è dimostrata dominante in campo, mentre Egonu ha dato il suo contributo con un doppio cambio che ha portato vantaggio alla squadra italiana.

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