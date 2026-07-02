Italia e Croazia U19: pareggio deludente

La sfida tra Italia e Croazia Under 19 è al centro dell’attenzione, con gli azzurrini che non riescono a trovare la vittoria contro i rivali croati. Il match si è concluso con uno 0-0 che ha lasciato l’Italia delusa per non essere riuscita a segnare.

La situazione dei gironi agli Europei U19 vede gli azzurri impegnati in una lotta per la qualificazione, ma questo pareggio potrebbe complicare i piani della squadra italiana. In particolare, Liberali è stato al centro delle critiche per la sua prestazione.

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