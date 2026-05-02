Italia ripescata all’Iran: Mondiali, verdetto imminente

In queste ore la notizia dell’Italia ripescata ai Mondiali è al centro dell’attenzione online, in cima ai trend di ricerca. Nel frattempo, si sta discutendo dell’eventuale partecipazione dell’Iran alla competizione. Il presidente Fifa ha annunciato che l’Iran giocherà negli Stati Uniti, scatenando un caso diplomatico. La data del verdetto finale è stata svelata, ma prima si terrà un incontro decisivo a Zurigo. Il presidente Infantino assicura la presenza dell’Iran al Mondiale, suscitando reazioni anche da parte di Trump. Per approfondimenti su questo tema in evoluzione, vi invitiamo a cercare ulteriori informazioni online.