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Italia under 21: la chiarezza di Baldini su Kayode

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In queste ore, l’Italia under 21 è al centro dell’attenzione, tanto da essere in cima ai trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento feed alle 17:00, mentre alle 18:15 è in programma la partita di qualificazione agli Europei U21 contro la Macedonia del Nord. Il CT Baldini ha fatto chiarezza sulla convocazione di Kayode, difendendola con vigore. La notizia ha generato un vivace dibattito tra gli appassionati di calcio. Per ulteriori approfondimenti, è possibile cercare online per aggiornamenti in tempo reale.

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