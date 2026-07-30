Italia-usa volley: eliminazione ai quarti scuote fan

La notizia dell’eliminazione dell’Italia ai quarti di finale contro gli Stati Uniti nel torneo di volley maschile sta facendo molto rumore nelle ultime ore, risultando in cima ai trend sui motori di ricerca. L’Italia, purtroppo, non è riuscita a superare gli ostacoli degli avversari americani, lasciando amaro in bocca agli appassionati di questo sport.

Le dichiarazioni del CT De Giorgi e del centrale Sanguinetti hanno evidenziato la delusione per l’esito della partita e la consapevolezza di dover lavorare ancora di più per raggiungere risultati soddisfacenti. La Nations League continua a rappresentare un tabù per l’Italia, che ancora una volta si è fermata ai quarti di finale.

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