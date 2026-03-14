Italia vs Usa: basket femminile al top

In queste ore, il tema dell’Italia-Usa nel basket femminile è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Sabato scorso la nazionale azzurra ha vinto contro la Nuova Zelanda, preparandosi per l’importante sfida contro gli Stati Uniti. Il pre-Mondiale vede le azzurre cercare il pass contro una delle squadre più temute. Capobianco, commentando la vittoria precedente, ha sottolineato l’importanza della difesa. La partita Italia-Usa sarà trasmessa su Sky a partire dalle 22. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.