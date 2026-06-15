Italian Turtle Day: nove tartarughe marine tornano in libertà in sei località italiane

Nove tartarughe marine tornano in libertà in Italia: l’Italian Turtle Day promosso da Plastic Free Onlus

Nove tartarughe marine sono state restituite al Mediterraneo contemporaneamente in sei diverse località italiane in occasione dell’Italian Turtle Day promosso da Plastic Free Onlus, un’organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica. Da Genova a Lampedusa, passando per Viareggio, Pescara, Castro e Stintino, questa iniziativa ha trasformato il recupero e il rilascio di tartarughe marine in un messaggio nazionale di tutela della biodiversità, sensibilizzazione ambientale e responsabilità collettiva.

L’Italian Turtle Day si è svolto in vista del World Sea Turtle Day e ha coinvolto centri di recupero, Capitanerie di Porto, aree marine protette, parchi nazionali, enti scientifici, associazioni, istituzioni locali, volontari e cittadini. Grazie a questa collaborazione, nove esemplari di Caretta caretta hanno potuto fare ritorno nel loro habitat naturale dopo esser stati curati durante percorsi spesso lunghi e complessi.

Ogni tartaruga restituita al mare testimonia le principali minacce che colpiscono gli ecosistemi marini oggi, tra cui plastica ingerita, reti da pesca, catture accidentali e altri traumi causati dall’attività umana. Plastic Free, che ha la tartaruga marina come simbolo, ha sottolineato l’importanza di proteggere questi animali che giocano un ruolo cruciale nell’equilibrio degli ecosistemi marini.

Secondo Rosapia Reale, vicepresidente di Plastic Free Onlus, “Le tartarughe marine hanno resistito per milioni di anni, ma oggi sono messe in difficoltà dalla plastica, dalla pesca intensiva, dal traffico nautico e da tanti comportamenti quotidiani che producono conseguenze enormi. Ogni tartaruga che torna in mare è una vittoria, ma anche un promemoria: dobbiamo ridurre alla radice ciò che le porta nei centri di recupero”.

L’Italian Turtle Day ha coinvolto attività divulgative rivolte ai cittadini, con biologi, veterinari, volontari e operatori dei centri di recupero impegnati a raccontare le storie degli animali liberati e il lavoro necessario per soccorrerli, curarli e prepararli al ritorno in mare. Oltre al soccorso degli animali in difficoltà, l’iniziativa ha promosso la sensibilizzazione sui comportamenti che possono ridurre l’impatto umano sugli ecosistemi marini.

Plastic Free Onlus ha già contribuito al salvataggio di oltre 300 tartarughe marine dal 2019 e ha accompagnato alla nascita quasi 11mila piccoli esemplari lungo le coste italiane. L’iniziativa ha quindi unito l’azione concreta del recupero e della liberazione degli animali con il lavoro culturale necessario per proteggere la fauna marina e ridurre l’inquinamento.

In conclusione, l’Italian Turtle Day ha rappresentato un momento significativo di tutela della biodiversità marina e di sensibilizzazione verso la salvaguardia degli ecosistemi marini minacciati dalle attività umane.