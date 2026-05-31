Italvolley trionfa contro Belgio e sfida Turchia

In queste ore, bergamo news è al centro dell’attenzione online, risultando in cima ai top trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento feed: Domenica 31 Maggio 2026 alle ore 14:40. Un’importante sfida si è svolta a Verona, dove l’Italia ha superato il Belgio in un emozionante test match di pallavolo con un punteggio di 3-2.

Ma le novità non finiscono qui: l’Italvolley maschile si prepara a un’altra importante partita, stavolta contro la Turchia, che avrà luogo alla ChorusLife Arena di Bergamo. Un evento che segna la prima volta in cui la squadra arriva in città per affrontare una delle sue rivali.

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