J-Ax: il successo a Sanremo 2026

Sabato 28 Febbraio 2026, J-Ax è al centro dell’attenzione. La sua performance a Sanremo 2026 con Ligera County Fam sta facendo parlare. Il duetto e il testo della cover di ‘E la vita, la vita’ hanno conquistato il pubblico. J-Ax ha portato Milano a Sanremo, con ospiti d’eccezione come Cochi, Paolo Rossi, Ale & Franz e Jannacci, e un saluto speciale a Pozzetto. Non solo musica, ma anche stile: gli stivali ‘Made in Casarano’ indossati dal rapper sono diventati un’icona di moda. In queste ore, la notizia è molto cercata online ed è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.