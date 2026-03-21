Jane Fonda: il suo nuovo film scatena asta tra gli studios

La notizia del ritorno di Jane Fonda sul grande schermo ha catturato l’attenzione del pubblico, posizionandosi al vertice dei trend online in queste ore. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la famosa attrice è al centro di una disputa tra sette studios per la produzione di un nuovo film, che sembra aver trovato casa alla Lionsgate.

Con una carriera lunga e illustre, Jane Fonda continua a dimostrare la sua versatilità e il suo talento sia davanti che dietro la macchina da presa. La notizia del suo coinvolgimento in un nuovo progetto cinematografico promette scintille e grandi emozioni per i suoi numerosi fan in tutto il mondo.

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