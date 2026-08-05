Jessica Pegula, la nuova stella del tennis

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Il suo stile di gioco aggressivo e la sua grinta le stanno permettendo di ottenere importanti vittorie, conquistando progressivamente il suo spazio nel panorama tennistico internazionale. Jessica Pegula si sta facendo strada con determinazione, dimostrando di essere una vera promessa del tennis mondiale.

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