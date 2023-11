Job&Orienta: studenti del Polo Umanistico di Sulmona ospiti a stand Abruzzo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Verona, 23 nov. – Gli studenti abruzzesi protagonisti allo stand della Regione Abruzzo a Job & Orienta, il salone della Formazione e del Lavoro in svolgimento alla Fiera di Verona – viene evidenziato sul sito web. Lo stand è stato pacificamente invaso dagli studenti del Polo Umanistico del “Vico” e “Ovidio” di Sulmona, che, insieme con i docenti, hanno assistito alla presentazione dell’offerta di Alta formazione degli ITS abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Per molti ragazzi è stata l’occasione per conoscere gli ITS e la loro funzione: molti di loro non erano a conoscenza dell’ampia offerta formativa degli istituti tecnologici, ma soprattutto non erano a conoscenza delle grandi potenzialità di occupabilità e capacità di specializzazione – si apprende dalla nota stampa. L’appuntamento di oggi a Verona ha in un certo senso recuperato un gap informativo importante – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Oltre agli studenti di Sulmona, l’area espositiva della Regione ha accolto i responsabili degli ITS abruzzesi, impegnati a Verona in un vero e proprio tour de force necessario per far conoscere il lavoro e le opportunità occupazionali dell’Alta formazione in Abruzzo – Domani e dopodomani ultimi due giorni della kermesse della Fiera di Verona – viene evidenziato sul sito web. L’Abruzzo insieme con la Conferenza delle Regioni ha predisposto una serie di appuntamenti informativi sulle possibilità di occupazione e formazione tutt’ora in essere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. IAV 231123

