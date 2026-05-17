John cena: il futuro dopo la WWE

La notizia del momento riguarda John Cena, il celebre wrestler che sta facendo parlare di sé. In queste ore, il suo nome è in cima ai top trend sui motori di ricerca, suscitando grande interesse online.

Ultimamente, Cena ha discusso della sua possibile ritirata dalla WWE, accennando a un declino fisico e a un’ultima apparizione sul ring. Queste dichiarazioni hanno scatenato curiosità e dibattiti tra i fan di tutto il mondo.

La sua carriera è stata caratterizzata da numerosi successi e titoli, ma ora molti si chiedono se il suo tempo nel wrestling sia giunto al termine.

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