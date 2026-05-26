John Elkann: il futuro della Juve in discussione

In queste ore il nome di John Elkann è al centro dell’attenzione online, in cima ai top trend sui motori di ricerca. Si parla di incontri con Spalletti, Comolli e Chiellini, che potrebbero plasmare la Juventus del futuro. Gli ultimi aggiornamenti parlano di un clima di tregua in casa Juventus, con la proprietà impegnata a far coesistere le diverse figure chiave. Resta da capire quali saranno le scelte strategiche che Elkann e il suo team adotteranno per riportare la squadra ai vertici. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.