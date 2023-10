Johnson Controls, Marinelli: “PD è con lavoratrici e lavoratori. Responsabilità sociale e collettiva è un dovere”

PD Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dal partito attraverso il proprio sito web ufficiale:

“Il Partito Democratico abruzzese esprime solidarietà e vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Johnson Controls di Corropoli – precisa il comunicato. La logica del profitto esclusivo è inaccettabile”: lo dichiara Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Marinelli prosegue: “Il nostro impegno è seguire la vicenda attraverso il partito e i nostri rappresentanti istituzionali, a tutti i livelli – precisa la nota online. L’attenzione della Regione e del governo nazionale deve essere massima, devono essere utilizzati tutti gli strumenti a disposizione per tutelare le lavoratrici e i lavoratori – aggiunge la nota pubblicata. Si parla, in questo e altri casi, di multinazionali che hanno anche beneficiato di fondi e sostegni pubblici – precisa il comunicato. Anche in virtù di questo, la responsabilità sociale e collettiva non può essere un’opzione, è un dovere”.

