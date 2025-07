Joma e Pescara Calcio presentano la nuova maglia THIRD per la stagione 2025/26

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Pescara, 22 luglio 2025 – Joma e il Pescara Calcio sono orgogliosi di presentare la nuova maglia THIRD per la stagione sportiva 2025/26. Frutto di una collaborazione intensa e proficua tra il brand spagnolo e il club biancazzurro, la nuova divisa incarna perfettamente l’unione tra eleganza, innovazione, sostenibilità e tradizione sportiva – viene evidenziato sul sito web. Il ritorno del giallo: un omaggio alla storia Per la terza maglia della stagione, il Pescara Calcio torna a vestire il giallo, colore iconico e amato dai tifosi, ricco di significati simbolici – precisa la nota online. A completare il design, i dettagli nei colori sociali bianco e azzurro, che impreziosiscono la divisa e rafforzano l’identità del club. Design ricercato e materiali sostenibili Realizzata in tessuto jacquard, la maglia favorisce la massima traspirabilità e presenta motivi tono su tono che conferiscono eleganza e raffinatezza – si apprende dal portale web ufficiale. Il colletto girocollo si distingue per la doppia colorazione: azzurro sul retro e giallo sul fronte, dove assume una forma a V. L’azzurro è presente anche nel mesh delle maniche raglan, mentre i ribriprendono il binomio bianco-azzurro – aggiunge testualmente l’articolo online. Tra gli elementi distintivi: Il DELFINO stilizzato, simbolo del club, impresso in tecnica “embossed” sul lato frontale – si apprende dalla nota stampa. Il claim “Gente di Mare”, riportato all’interno del colletto, in corsivo, a sottolineare il profondo legame tra la città di Pescara e il mare – Sul retro del colletto, il nome PESCARA CALCIO è applicato con transfer ad alta densità in colore azzurro – Lo scudetto sul petto, in una nuova versione tridimensionale in silicone, è termo-applicato per aumentare comfort ed evitare sfregamenti – precisa il comunicato. Una maglia per il futuro: 100% riciclata Forte dell’impegno verso la sostenibilità ambientale, la nuova THIRD è composta al 100% da poliestere riciclatoproveniente da bottiglie in PET. Questa scelta consente di: Ridurre del 75% le emissioni di CO₂ Evitare l’utilizzo di nuovi derivati dal petrolio Il tessuto mantiene prestazioni eccellenti in termini di elasticità, resistenza e traspirabilità, confermando che l’attenzione all’ambiente può andare di pari passo con l’alta performance sportiva – si legge sul sito web ufficiale. Tecnologia al servizio degli atleti Grazie agli investimenti in Ricerca, Sviluppo e Innovazione, Joma ha integrato nella nuova maglia le migliori tecnologie del settore: MICRO-MESH nelle zone a maggior sudorazione per ottimizzare la ventilazione e il rilascio del calore corporeo – recita il testo pubblicato online. FLATLOCK per cuciture piatte, anti-sfregamento – riporta testualmente l’articolo online. JOMA SPORTECH per l’applicazione di loghi e dettagli in materiale flessibile, fissato con calore per il massimo comfort. Disponibilità La maglia THIRD del Pescara Calcio è in vendita da oggi ed è la stessa che sarà indossata dai giocatori durante le gare ufficiali della stagione 2025/26, con materiali e caratteristiche identici a quelli in uso professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Collezione 2025/26 La nuova divisa fa parte della collezione ufficiale Joma – Pescara Calcio 2025/26, che sarà completata nelle prossime settimane con la presentazione della maglia HOME, AWAY e di una vasta linea di abbigliamento da allenamento e tempo libero – aggiunge testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Pescara Calcio. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com