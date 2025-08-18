- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Agosto 18, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaJu catenacce, Di Marco: Un onore partecipare a questa tradizione delle aree...
Politica

Ju catenacce, Di Marco: Un onore partecipare a questa tradizione delle aree interne

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale, e presidente dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco ha sfilato a Scanno con sua moglie Giulia Di Giantomasso insieme agli sposi protagonisti de Ju Catenacce, la rievocazione dell’antico matrimonio scannese che ogni vigilia di Ferragosto restituisce al borgo e ai suoi visitatori un frammento autentico di storia e tradizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Accogliendo una richiesta che la comunità scannese mi rivolgeva da tempo ho partecipato indossando il costume tradizionale e affiancando gli altri “sposi” che compongono il corteo – riferisce Antonio Di Marco –  Ho deciso di aderire perché questa non è solo una festa popolare, ma un’azione culturale concreta, che tiene viva l’identità delle aree interne in uno dei borghi più belli e frequentati d’Abruzzo tutto l’anno e diventa strumento di tutela e promozione di un territorio straordinario, custode di un patrimonio ambientale e culturale unico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un rito tanto bello che meriterebbe il riconoscimento UNESCO richiesto per il costume tradizionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ed essere parte di questa edizione, oltre a un’emozione grandissima, significa anche dare sostegno a chi ogni anno mette impegno e passione per mantenere viva una tradizione che merita di essere raccontata e condivisa, aprendola anche a chi non è nato a Scanno ma che si sente parte della storia folcloristica di questo posto straordinario, come abruzzese – La manifestazione, che rievoca il corteo nuziale in costume del ‘700, attraversa il centro di Scanno fino alla piazza principale, tra musica, danze e sapori locali – precisa il comunicato. Per me è anche l’occasione per ribadire quanto eventi di questo tipo siano centrali nella strategia di valorizzazione dei piccoli centri – precisa la nota online. Tradizioni come Ju Catenacce non sono solo patrimonio culturale, ma leve di sviluppo e attrazione turistica: rappresentano la prova che investire sulle identità locali significa investire sul futuro delle nostre comunità. Un’esperienza bellissima sia per chi partecipa, e per questo ringrazio il sindaco e gli organizzatori che sono stati fantastici nell’accoglienza, ma indimenticabile anche per chi assiste: vale il viaggio e racconta l’Abruzzo al mondo”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it