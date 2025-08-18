Ju catenacce, Di Marco: Un onore partecipare a questa tradizione delle aree interne

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Il consigliere regionale, e presidente dei Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco ha sfilato a Scanno con sua moglie Giulia Di Giantomasso insieme agli sposi protagonisti de Ju Catenacce, la rievocazione dell’antico matrimonio scannese che ogni vigilia di Ferragosto restituisce al borgo e ai suoi visitatori un frammento autentico di storia e tradizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Accogliendo una richiesta che la comunità scannese mi rivolgeva da tempo ho partecipato indossando il costume tradizionale e affiancando gli altri “sposi” che compongono il corteo – riferisce Antonio Di Marco – Ho deciso di aderire perché questa non è solo una festa popolare, ma un’azione culturale concreta, che tiene viva l’identità delle aree interne in uno dei borghi più belli e frequentati d’Abruzzo tutto l’anno e diventa strumento di tutela e promozione di un territorio straordinario, custode di un patrimonio ambientale e culturale unico – aggiunge testualmente l’articolo online. Un rito tanto bello che meriterebbe il riconoscimento UNESCO richiesto per il costume tradizionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ed essere parte di questa edizione, oltre a un’emozione grandissima, significa anche dare sostegno a chi ogni anno mette impegno e passione per mantenere viva una tradizione che merita di essere raccontata e condivisa, aprendola anche a chi non è nato a Scanno ma che si sente parte della storia folcloristica di questo posto straordinario, come abruzzese – La manifestazione, che rievoca il corteo nuziale in costume del ‘700, attraversa il centro di Scanno fino alla piazza principale, tra musica, danze e sapori locali – precisa il comunicato. Per me è anche l’occasione per ribadire quanto eventi di questo tipo siano centrali nella strategia di valorizzazione dei piccoli centri – precisa la nota online. Tradizioni come Ju Catenacce non sono solo patrimonio culturale, ma leve di sviluppo e attrazione turistica: rappresentano la prova che investire sulle identità locali significa investire sul futuro delle nostre comunità. Un’esperienza bellissima sia per chi partecipa, e per questo ringrazio il sindaco e gli organizzatori che sono stati fantastici nell’accoglienza, ma indimenticabile anche per chi assiste: vale il viaggio e racconta l’Abruzzo al mondo”. (com/red)

