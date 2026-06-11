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Eventi e Cultura

Judo, Campionato Italiano per la Disabilità a Pescara: evento di inclusione e sportività il 13 giugno

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Pescara ospita il Campionato Italiano di Judo per la disabilità: sabato 13 giugno al Palazzetto Giovanni Paolo II

Il prossimo sabato 13 giugno, Pescara ospiterà il Campionato Italiano di Judo per la disabilità presso il Palazzetto Giovanni Paolo II. L’evento è stato presentato questa mattina nella Sala Giunta del Comune di Pescara, alla presenza del sindaco Carlo Masci, dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli, di Chiara Meucci, referente tecnico nazionale Judo Adattato FIJLKAM e FISDIR, e di Michelina Mattoscio, presidente dell’associazione Orizzonte.

Il Campionato rappresenta un’importante occasione sportiva dedicata all’inclusione e alla valorizzazione delle abilità di tutti gli atleti, promuovendo rispetto, crescita personale e condivisione. La giornata inizierà alle ore 9:00 con esibizioni, tra cui un’esibizione di K-pop e una dimostrazione di ginnastica ritmica. Alle 9:30 prenderanno ufficialmente il via le gare eliminatorie del Campionato Italiano, seguite dal saluto istituzionale e dalla presentazione delle giurie e degli atleti.

Uno degli ospiti più attesi dell’evento sarà il campione olimpico di judo Pino Maddaloni, che nell’ambito di un allenamento dimostrativo guiderà una sessione speciale insieme agli atleti presenti. Dalle 15:00 alle 16:00 si svolgerà un allenamento dedicato ai preagonisti delle categorie fanciulli e ragazzi, mentre dalle 17:30 alle 19:00 sarà la volta degli agonisti delle categorie Under 14, Under 15 e Under 18. La manifestazione si concluderà alle ore 19:00 con i saluti e i ringraziamenti finali.

L’appuntamento del 13 giugno conferma il ruolo di Pescara come città dello sport e dell’inclusione, capace di ospitare importanti eventi nazionali che promuovono valori educativi, sociali e umani attraverso la pratica sportiva.

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