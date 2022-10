Juniores, 1^ giornata: Sambenedettese-Chieti 4-1

- Advertisement -

Allo Stadio Comunale “G.Merlini”, nel recupero valevole per la prima giornata del campionato Juniores, la squadra di Sgherri rimedia la prima sconfitta stagionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Sambenedettese si impone 4-1, per i neroverdi in gol Di Meo – aggiunge testualmente l’articolo online. SAMBENEDETTESE: 1. Piccioni (2004), 2. Marcozzi (2005), 3. De Antoniis (2004), 4. Caponi (2006), 5. Ferretti (2005), 6. Sciarra (2005), 7. Cavallin (2005), 8. Cinelli (2004), 9. Shera (2006), 10. Di Donato (2005), 11. Del Moro (2005). A disposizione: 13. Palestini (2004), 14. Amante (2005), 15. Tedeschi (2005), 16. Collina (2006), 17. Foschi (2005), 18. D’Andrea (2006), 19. Tanzi (2009). All. Saggiomo CHIETI: 1. Di Nardo (2005), 2. Patrizio (2005), 3. Picciani (2005), 4. De Nicola (2004), 5, Della Pelle (2003), 6. D’Alfonzo (2004), 7. Leonzio (2004), 8. Baggio (2003), 9. D’Urbano (2005), 10. Di Meo (2004), 11. Pierdomenico (2005). A disposizione: 12. Orsini (2007), 13. Dortona (2006), 14. Antonucci (2006), 15. Cozza (2005). All. Sgherri Marcatori: 10′, 25′, 27′ Del Moro, 38′ Donato (Sambenedettese) | 31′ Di Meo (Chieti)

