Juniores, 10^ giornata: Notaresco-Chieti 2-3

Chieti Calcio, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:

Terza vittoria stagionale per la Juniores di mister Sgherri che riesce ad espugnare il Savini di Notaresco – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tabellino della gara: NOTARESCO: D’Ambrosio, Castelli, Taddei, Angeloni, Di Stefano, Giannuzzi, Dioguardi, De Francesco, Rispoli, Centurani, Sadaj. A disposizione: Di Giuseppe, Pachini, Lupinetti, Di Rocco, Di Febbo, Ciapanna, Valiante – recita la nota online sul portale web ufficiale. All. Possenti CHIETI: Di Nardo, Patrizio, De Nicola, Poletto, Patrizi, Pagliuso, Ferrara, Picciani, Carlisi, Leonzio – riporta testualmente l’articolo online. A disposizione: Dortona, Elisii, Giampietro, Pierdomenico – recita il testo pubblicato online. All. Sgherri Marcatori: Ferrara, Pierdomenico, PatriziAmmoniti: Di Stefano (Notaresco), Pagliuso (Chieti), Patrizi (Chieti)

