Juniores, 13^giornata: Chieti-Fano 2-4

I neroverdi di mister Sgherri battuti in casa dalla capolista Fano – Ecco il tabellino del match: CHIETI: Di Nardo, Patrizio, De Nicola, Sirolli, Dortona, Cozza, Ferrara, Picciani, Leonzio, Testi, Pierdomenico – A disposizione: Orsini, Elisii, Granchelli, D’Urbano, Marcone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All. Stefano Sgherri FANO: Bellucci F., Mattioli, Bellucci A., Monceri, Nicolini, Leknikai, Biagioni, Mancini, Pambianchi, Tinti – precisa il comunicato. A disposizione: Giulini, Mele, Mercoldi, Dantoni, Ricci, Marinelli, Nana Asare All. Rondina Alberto RETI: Michelangelo (2) | Tinti, Mancini, Filippucci, Nana Asare RISULTATI E CLASSIFICA – JUNIORES

