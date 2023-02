Juniores, 19^giornata: Avezzano-Chieti 2-2

- Advertisement -

Termina in pareggio la partita allo Stadio dei Marsi tra Avezzano e Chieti – precisa la nota online. Per i neroverdi in gol Romagno, autore di una doppietta – viene evidenziato sul sito web. Il tabellino della partita: AVEZZANO: Luciani, Crispino, Morelli (dal 73′ Bussi), Alonzi, Fornarola, Frani, Ricci, Salvati, Baliva, Lucantoni (dal 68′ Tosini), Cisse (dal 51′ Scalasciani). A disposizione: Favoriti, Secondini, Favoriti – precisa la nota online. CHIETI: Di Nardo, Ferrara (dal 70′ Patrizio), Picciani, Cozza (dal 63′ D’Urbano), Della Pelle, D’Ortona, Leonzio, Pierdomenico, Romagno, Palumbo, Campera – viene evidenziato sul sito web. A disposizione: Orsini, Serra – si legge sul sito web ufficiale. Marcatori: Baliva, Fornarola (Avezzano) | Romagno, Romagno (Chieti)Ammonizioni: Lucantoni, Salvati (Avezzano) | D’Ortona (Chieti)Espulsioni: Fornarola

