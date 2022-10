Juniores, 3^giornata: Vastese-Chieti 1-3

- Advertisement -

Buona la prima per la Juniores di mister Sgherri che si impone 3-1 sulla Vastese – si apprende dalla nota stampa. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa hanno risposto Pierdomenico (doppietta) e Morana – si apprende dal portale web ufficiale. VASTESE: 1. Stanisci (2005), 2. Del Borrello (2004), 3. Caterino (2005), 4. Mariani (2005), 5. Cela (2007), 6. Napolitano (2005), 7. Sannino (2005), 8. Petrucci (2003), 9. Bolami (2004), 10. Lemme (2005), 11. Procesi (2004). A disposizione: 12. Visan (2005), 13. Vitiello (2006), 14. Fall (2004), 15. Frangione (2009), 16. Ventrella (2007). All. Baiocco CHIETI: 1. Di Nardo (2005), 2. Patrizio (2005), 3. Della Pelle (2003), 4. Pagliuso (2004), 5. De Nicola (2004), 6. D’Alfonzo (2004), 7. Picciani (2005), 8. Baggio (2003), 9. D’Urbano (2005), 10. Morana (2002), 11. Pierdomenico (2005). A disposizione: 12. Orsini (2007), 13. Cozza (2005), 14. Leonzio (2004). All. Sgherri Marcatori: Bolami (Vastese); Pierdomenico, Pierdomenico e Morana (Chieti)

