Juniores, 7^ giornata: Pineto-Chieti 5-2

- Advertisement -

Si riporta di seguito quanto diramato dall’Ufficio Stampa del Chieti Calcio attraverso il proprio portale web:

Al Poggio degli Ulivi di Città Sant’Angelo il Pineto si è imposto 5-2 sul Chieti di mister Sgherri – aggiunge la nota pubblicata. In gol per i neroverdi Pierdomenico, autore di una doppietta – si legge sul sito web ufficiale. PINETO: Boccabella, Cacciatore, Callegaro, Croce, D’Auria, Di Giampietro, Di Sabatino M., Donatelli, Fois, Gagliardi, Di Sabatino E. A disposizione: Manzo, Mincone, Niang, Piccioni, Rastelli, Recchiuti, Ripani, Russo, Scorrano, Varani – aggiunge la nota pubblicata. All. Coppa CHIETI: Di Nardo, Ferrara, Elisii, Cozza, Patrizio, D’Urbano, Granchelli, Picciani, Carlisi, Leonzio, Pierdomenico – recita il testo pubblicato online. A disposizione: Orsini, De Nicola, Balzano, Cataneo – aggiunge testualmente l’articolo online. All. Sgherri – precisa la nota online. IL NOSTRO CALENDARIO E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

E’ quanto si legge in un articolo diffuso, poco fa, dal servizio informativo dal Chieti F.C. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Chieti Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: chietifc.it