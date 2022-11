Juniores, 8^ giornata: Chieti-Porto d’Ascoli 1-5

- Advertisement -

Chieti Calcio

Nell’ottava giornata del campionato Juniores Nazionale la squadra allenata da mister Sgherri rimedia una sconfitta contro il Porto D’Ascoli – precisa la nota online. Al Sant’Anna finisce 1-5, in gol per i neroverdi il classe 2005 Pierdomenico – recita il testo pubblicato online. CHIETI: Di Nardo, Patrizio, De Nicola, Dortona, Cozza, Ferrara, D’Urbano, Picciani, Carlisi, Leonzio, Pierdomenico – aggiunge testualmente l’articolo online. A disposizione: Orsini, Elisii, Tucci, Granchelli – aggiunge la nota pubblicata. All. Sgherri – aggiunge la nota pubblicata. PORTO D’ASCOLI: Galliani, Grelli, Massi, Carboni, Mignini, Gasparetti, Fratini, Vagnoni, Biagetti, Pacchioli, Bonnani – precisa il comunicato. A disposizione: Capretti, Pagliarini, Girolami, Balestra, Cinciripini, Antonini, Spinozzi, Cudini, Merlini – aggiunge la nota pubblicata. All. Traini Marcatori: Pierdomenico (Chieti) – Fratini (doppietta), Biagetti, Pacchioli, Massi

