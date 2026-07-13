Juventus: crisi di mercato dopo l’era CR7

La Juventus si trova in una fase di difficoltà sul mercato, non riuscendo a replicare i successi ottenuti durante l’era di Cristiano Ronaldo. Otto anni fa l’arrivo del fuoriclasse portoghese aveva segnato un’apoteosi di vittorie e visibilità per il club, ma oggi la situazione sembra essere cambiata.

Le ultime trattative non hanno portato ai risultati sperati, con la squadra che fatica a concludere acquisti di rilievo. Se in passato l’attenzione era concentrata su giocatori di alto profilo come CR7, ora i tifosi si trovano a interrogarsi sulle difficoltà nel chiudere accordi anche con calciatori di talento emergente.

La domanda che molti si pongono è: cosa è successo alla Juventus? Quali sono le cause di questa crisi di mercato? Le ipotesi sono molteplici e coinvolgono diversi fattori, dall’aspetto finanziario alle strategie di scouting e alle dinamiche interne al club.

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