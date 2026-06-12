Juventus e Carnevali: nomina e richieste

In queste ultime ore, il tema dei carnevali juve è diventato di grande interesse online, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca. Un argomento che ha suscitato curiosità e attenzione è la nomina di Giovanni Carnevali a nuovo amministratore delegato e direttore generale del club. La Juve, inoltre, sembra avere chiare richieste legate al mercato, alla linea verde e al made in Italy, come emerge dalle ultime notizie. Un momento di cambiamento e progettualità che coinvolge da vicino il mondo calcistico e i tifosi della squadra bianconera. Per maggiori dettagli, è possibile approfondire sul web.